Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát chiến tuyến Đông Bắc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

Hôm 25/8, ông Kim đã thăm các đơn vị quân đội và động thái này được hiểu là biểu dương tinh thần của những binh sĩ miền Bắc chống lại cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi."



Cuộc tập trận chung Ulchi 2012 đã bắt đầu từ hôm 20/8 và kéo dài cho đến ngày 31/8 với sự tham gia của 56.000 binh sĩ Lục quân, Không quân và Hải quân Hàn Quốc cùng với 30.000 lính Mỹ.



Theo KCNA, bất chấp những cảnh cáo của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục cuộc tập trận khiêu chiến, xâm lược trên. Do vậy, ông Kim đã thông qua Kế hoạch tác chiến của Tư lệnh Tối cao Triều Tiên và chỉ thị toàn quân thực hiện mệnh lệnh chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù.



Trước đó, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 52 năm ngày cha ông, cựu lãnh đạo Kim Jong-il sáng lập chính sách "tiên quân," nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cho rằng mục đích Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn "Người bảo vệ tự do Unchi" là nhằm vào Triều Tiên.



Ông yêu cầu quân đội Triều Tiên sẵn sàng ứng chiến trong trường hợp phải tiến hành một cuộc phản công tổng lực nếu như "Mỹ và Hàn Quốc bắn dù chỉ một phát đạn vào lãnh thổ hay lãnh hải của Triều Tiên."



Nhà lãnh đạo Triều Tiên coi cuộc tập trận Mỹ-Hàn là mối đe dọa to lớn và tuyên bố quân đội của ông đã sẵn sàng "đáp trả đẫm máu" nếu lãnh thổ Triều Tiên bị xâm phạm từ cuộc tập trận này./.

