Nhà máy hạt nhân Mỹ có thể bị tấn công khủng bố

Bản đồ các nhà máy điện hạt nhân Mỹ. (Nguồn: world-nuclear.org)



Theo Vietnam+



Theo báo cáo, không một lò nào trong 104 lò phản ứng hạt nhân thương mại hoặc ba lò phản ứng nghiên cứu của Mỹ được bảo vệ trước một cuộc tấn công liên quan đến nhiều phần tử khủng bố như các cuộc tấn công do 19 không tặc tiến hành hôm 11/9/2001.Báo cáo cho thấy trong dự án mang tên "Bảo vệ các cơ sở hạt nhân trước tấn công khủng bố", Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) chỉ yêu cầu các nhà máy điện hạt nhân bảo vệ trước các cuộc tấn công do một nhóm năm hoặc sáu phần tử thực hiện.Ngoài ra, NRC không yêu cầu các nhà máy tự bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng súng bắn tỉa hoặc súng phóng lựu. Báo cáo cho rằng ba lò phản ứng thí nghiệm, trong đó có một lò phản ứng ở Gaithersburg, bang Maryland, cách Nhà Trắng 39km, hoạt động bằng urani được làm giàu ở cấp độ cao, nếu bị lấy cắp, có khả năng được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.Thượng nghị sỹ Edward Markey, thuộc Đảng Dân chủ đại diện cho bang Massachusetts, người thường xuyên lên tiếng chỉ trích độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân cho hay "sau vụ tấn công 11/9, chúng tôi thấy rằng al-Qaeda đã xem xét tấn công một nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ, và những kẻ khủng bố tiếp tục tìm kiếm các mục tiêu nhằm gây ra thiệt hại tối đa cho người dân và nền kinh tế Mỹ".