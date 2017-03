Nhà máy in phiếu bầu cử bị chiếm giữ

Trong buổi họp báo chiều 25-1, đảng Các khu vực (PR) do ứng cử viên lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, cựu Thủ tướng nước này Victor Yanukovich làm Chủ tịch đã tuyên bố đương kim Thủ tướng Yulia Timoshenko làm giả kết quả và cố tình phá vỡ cuộc bầu cử thông qua việc cố gắng chiếm giữ nhà máy in phiếu Ukraine.

Các quân nhân Ukraine tham gia bầu cử tổng thống vòng 1

Khoảng 8 giờ, một nhóm mặc thường phục đã xông vào đập phá nhà máy, song bị bảo vệ ngăn chặn lại. Tuy vậy, ít phút sau đội đặc nhiệm Berkut đã đến hỗ trợ nhóm tấn công và đẩy lùi các nghị sĩ PR.

Các nhân chứng cho biết, người đứng đầu nhóm tự xưng là Khomenko đang muốn giành chức giám đốc nhà máy in, còn người chỉ huy tấn công là Vladimir Rudyk, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính phủ Ukraine. Vụ tấn công đã khiến một số lượng lớn tài sản hư hỏng và một vài thành viên PR bị thương. Ngay sau đó, ông Nikolai Azarov, người đứng đầu nhóm bầu cử của ông Yanukovich đã tuyên bố đương kim Thủ tướng Timoshenko âm mưu chiếm nhà máy in để in thêm 1,5 triệu phiếu bầu cử.

“Bà Timoshenko tin rằng với số lượng phiếu hiện tại không thể chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng con đường trung thực. Vì vậy, bà đã chỉ đạo làm giả kết quả bầu”, ông Azarov nói trong buổi họp báo. Vụ việc đang được Viện công tố Ukraine xem xét.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Itar-Tass)