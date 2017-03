Nhà sập, biểu tình ở Bangladesh

Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở Savar (ảnh) để phản đối điều kiện làm việc của công nhân may mặc. Họ đập phá và đốt cháy xe ô tô, phá các nhà máy, đốt vỏ xe. Cảnh sát đã sử dụng lựu đạn cay để trấn áp.

Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ chủ tịch hai công ty may mặc New Wave Buttons và New Wave Style (có xưởng trong tòa nhà) cùng với tổng giám đốc một công ty nêu trên. Hai kỹ sư xây dựng tòa nhà cũng bị bắt. Bộ Nội vụ cho biết người thiết kế, kỹ sư xây dựng và nhà thầu xây dựng đều sẽ bị bắt.

Theo cảnh sát, chủ tòa nhà Rana Plazza là Mohammed Sohel Rana, một trong những người lãnh đạo thanh niên thuộc Liên đoàn Awami cầm quyền. Chủ tòa nhà vẫn đang đào tẩu. Nhân dạng người này đã được thông báo cho các sân bay và cửa khẩu. Theo số liệu của cảnh sát, tính đến ngày 27-4, số người chết tăng lên 340 người. Khoảng 900 người còn mất tích. Tổ chức Lao động quốc tế đã kêu gọi chính phủ Bangladesh và các đối tác xã hội nỗ lực thiết lập các địa điểm lao động an toàn.

H.DUY