Nhà Trắng lệnh cho các cơ quan liên bang đóng cửa

Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục chia rẽ sâu sắc về vấn đề ngân sách trong năm tài khóa 2014. (Ảnh: AFP)



Theo TTXVN



"Các cơ quan chính phủ liên bang ngay lập tức phải lên kế hoạch đóng cửa do thiếu ngân sách phân bổ," giám đốc văn phòng quản lý về ngân sách của Nhà Trắng, Sylvia Mathews Burwell nói trong một tuyên bố.Mệnh lệnh được đưa ra chỉ 10 phút trước khi chính phủ Mỹ chính thức không còn ngân sách để hoạt động, sau một ngày chờ đợi căng thẳng phơi bày những bất đồng giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc hội Mỹ.Ước tính có từ 800.000 đến một triệu công chức liên bang có thể phải nghỉ việc không lương; 1,4 triệu binh lính sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ nhưng có thể phải lĩnh lương chậm; Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên. Các ngành và các cơ quan làm các nhiệm vụ thiết yếu như kiểm soát không lưu, kiểm tra hành khách, các toà án liên bang, cơ quan bưu chính, phần lớn nhân viên của Bộ An ninh nội địa sẽ tiếp tục làm việc. Các công viên quốc gia, các thư viện và các viện bảo tàng sẽ đóng cửa.Burwell cũng đã đề nghị Quốc hội khẩn trương thông qua ngân sách tạm thời sớm nhất có thể để các cơ quan chính phủ có thể mở cửa trở lại.Trước đó, lần thứ hai trong ngày 30/9, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã bác dự luật tài chính khẩn cấp vừa được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.Với 54 phiếu thuận và 46 phiếu chống, các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện đã bác bỏ những điều khoản sửa đổi trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Tổng thống Barack Obama (còn gọi là Obamacare) và một lần nữa đưa trở lại Hạ viện dự luật cung cấp ngân sách khẩn cấp để chính phủ hoạt động được đến hết ngày 30/9.Ngày 1/10 chính là thời điểm bắt đầu tài khóa mới.