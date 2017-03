Nhà văn Anh Doris Lessing đoạt giải Nobel Văn chương

Bà Doris Lessing (nhũ danh Doris May Tayler, nhưng lấy theo họ chồng là ông Gottfried Lessing) sinh năm 1919 tại Ba Tư (Iran ngày nay) nhưng có cha mẹ đều là người Anh. Năm bà lên 6 tuổi, gia đình dời sang Nam Rhodesia (Zimbabwe ngày nay) lập nông trại và sinh sống nơi đó một thời gian dài.

Bà trở về London vào năm 1949 và bắt đầu sáng tác. Từ năm 1952 – 1956, bà gia nhập Đảng Cộng sản Anh và tích cực hoạt động chống vũ khí hạt nhân.

Vốn kiến thức của bà chủ yếu do tự học nhưng về sau bà đã nhận bằng tốt nghiệp danh dự của Đại học Harvard (Mỹ) vào năm 1995. Bà cũng được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý khác của Anh, Mỹ, Tây Ban Nha.

Bà sáng tác rất nhiều và được biết tiếng ngay từ tiểu thuyết đầu tiên The Grass is Singing (tạm dịch: Cỏ hát). Tiểu thuyết gần đây nhất là The Story of General Dann and Mara’s Daughter, Griot and the Snow Dog (tạm dịch: Chuyện về tướng Dann và con gái của Mara, Griot và chú chó tuyết).