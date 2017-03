Nhà vô địch thế giới về sản xuất đồ chơi tình dục

Bên trong một nhà máy của Trung Quốc



Trong một cửa hàng dành cho người lớn ở Mỹ



Theo Hoài Linh (VNE/ ChinaDaily)



Bạn có thể cho rằng điều này chả có gì bất thường, song trớ trêu thay Trung Quốc là một xã hội cực bảo thủ, nơi tạp chí, băng đĩa và các trang web khiêu dâm bị cấm nghiêm ngặt và tình dục là chủ đề bị cấm kỵ.Tuy nhiên, Trung Quốc hiện sản xuất 70% số đồ chơi tình dục cho thế giới, Romeo Jiang một nhà sản xuất loại đồ chơi này của Trung Quốc cho biết."Trung Quốc đi đầu thế giới về lao động sản xuất chuyên sâu và sản xuất đồ chơi tình dục cũng là một phần của ngành sản xuất. Do vậy, khá là bình thường khi hàng Trung Quốc chiếm thị phần cao", Ma Xiaonian, chuyên gia tình dục và phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu tình dục học Trung Quốc nói.Hầu hết tất cả những món đồ chơi tình dục được xuất khẩu có nguồn gốc từ các nhà máy ở Quảng Đông, nam Trung Quốc và Chiết Giang, phía đông đất nước, Jiang - tổng giám đốc Bestgreen, công ty sản xuất đồ chơi tình dục ở Thâm Quyến, Quảng Đông cho hay."50% khách hàng của chúng tôi tới từ Mỹ, 30% tới từ châu Âu", ông Jiang, người gia nhập ngành đồ chơi tình dục năm 2003 nói. Năm ngoái, doanh thu của Bestgreen vào khoảng 2-3 triệu USD."Ban đầu, chúng tôi chỉ là một công ty thương mại bình thường. Tuy nhiên, khi nhận được yêu cầu sản xuất máy rung từ một khách hàng Mỹ, chúng tôi quyết định tiến vào thị trường các sản phẩm dành cho người lớn".Nhà máy của ông Jiang sản xuất đủ loại đồ chơi sex, gồm máy rung, dương vật giả và quần áo. Các mặt hàng đều được xuất khẩu với giá từ 50 cent tới 100 USD.Máy rung được bán cho thương nhân với giá 1 USD và được bán lẻ ở Mỹ với giá 10 USD trở lên. "Hầu hết lợi nhuận chạy vào túi các nhà nhập khẩu và thương nhân. Chúng tôi chỉ có lãi khoảng 7%", ông Jiang nói.Ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi tình dục của Trung Quốc, với 1.000 nhà sản xuất, có giá trị khoảng 2 tỷ USD/năm trong vòng 5 năm qua. Theo thống kê do Trung tâm nghiên cứu thị trường Trung Quốc công bố, chỉ trong 5 tháng đầu năm, doanh thu đã đạt tới 940 triệu USD.Nam Phi chiếm gần 20% thị trường xuất khẩu, còn Hàn Quốc và Nga lần lượt đứng thứ hai và ba. Thật ngạc nhiên, Mỹ chỉ chiếm khoảng 2% thị phần.Theo ông Ma Xiaonan, "Rất khác so với trước kia khi các vật phẩm người lớn, gồm cả bao cao su, thậm chí còn không được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Hiện giờ, Trung Quốc sản xuất hầu hết số đồ chơi tình dục trên toàn cầu và ngành sản xuất này của Trung Quốc đã bùng nổ trong vài năm gần đây".