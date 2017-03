Nhân viên CIA bị buộc tội bắt cóc

Theo Đình Ngân (VNN/ BBC)



Các nhân viên này bị cáo buộc bắt cóc Hassan Mustafa Osama Nasr, thường được gọi là Abu Omar, từ Milan và giải tới Ai Cập nơi, mà theo nhiều nguồn tin, ông đã bị tra tấn tại đây.Phiên tòa bắt đầu tháng 7/2007, và là phiên tòa đầu tiên liên quan đến chương trình "extraordinary rendition" (dẫn độ đặc biệt) của CIA.Chính phủ Obama ngay lập tức bày tỏ thất vọng về những án phạt trên. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly đã phát biểu tại Washington rằng, "chúng tôi thất vọng vì những bản án đó."Những người Mỹ này đều bị xử vắng mặt bởi họ vẫn chưa được dẫn độ từ Mỹ tới Italia.Trưởng cơ quan CIA tại Milan lúc bấy giờ, Robert Lady, bị kết án 8 năm tù, trong khi 22 người Mỹ khác - 1 trong số đó là đại tá không quân Mỹ - bị tuyên 5 năm tù.Luật sư của 23 người Mỹ này nói, họ sẽ kháng án.Còn 2 nhân viên Italia, những người bị kết án là tòng phạm, cũng phải lĩnh án 3 năm tù.Tòa án cũng tuyên những người bị kết án phải bồi thường thiệt hại cho Abu Omar 1,5 triệu USD và 500.000 euro cho vợ anh ta.Những người Italia khởi tố vụ án nói rằng Abu Omar bị bắt trong một loạt các vụ dẫn độ đặc biệt do CIA tiến hành - khi những kẻ tình nghi khủng bố tự do di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác.Những người này nói rằng Omar bị bắt cóc giữa ban ngày tại Milan vào tháng 3/2003, sau đó bị cho lên máy bay tới Đức rồi tới Cairo, nơi anh bị giữ nhiều năm cho tới khi được thả mà không có lí do nào.Tổ chức hoạt động nhân quyền Human Rights Watch rất hài lòng với lời tuyên án và nói rằng, nó sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới hoạt động phạm pháp của CIA ở châu Âu. Phát ngôn viên của nhóm nói: "Đối với chúng tôi, vụ án đầu tiên này đã đặt cuộc chiến chống khủng bố lên vành móng ngựa".