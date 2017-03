Nhân viên sứ quán Mỹ ở Trung Đông "bóc lột" lao động

Thông tin trên được đưa ra trong một báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo văn bản này, các nhà thầu đã tịch thu trái phép hộ chiếu của người lao động, trả lương thấp và buộc họ phải sống trong những điều kiện chật chội thiếu vệ sinh.



Một số lao động được phát hiện đã phải trả phí tuyển dụng tương đương với mức lương của một năm làm việc cật lực. Khoản tiền này được thu thông qua các khoản vay khiến cho họ dễ bị tổn thương trước nguy cơ trở thành "nô lệ nợ nần".



Nhóm nhà điều tra đã gặp khoảng 75 lao động làm thuê cho các sứ quán Mỹ ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Ảrập Xêút, Oman và Kuwait. Những người này cho biết họ tới các nước này một cách tự nguyện. Công việc của họ ở các sứ quán Mỹ là bảo vệ, lau dọn, làm vườn và nấu ăn.



Cuộc điều tra là một phần trong đánh giá định kỳ về các hoạt động của Bộ Ngoại giao Mỹ.



Về việc tịch thu trái phép hộ chiếu của người lao động, các nhà thầu thanh minh rằng có một số lý do khiến họ làm vậy, trong đó có việc không có chỗ cất giữ an toàn ở nơi người lao động sống.



Các nhà điều tra còn phát hiện một số lao động không được trả lương mà họ bị nợ trong khi một số khác phải nhận các mức lương thấp tương đương với mức lương ở địa phương.



Các lao động ở sứ quán Mỹ tại Ảrập Xêút nói với nhóm nhà điều tra rằng các nhà thầu địa phương buộc họ phải trả một nửa các chi phí giấy phép lao động, một điều vi phạm trắng trợn luật lao động ở Ảrập Xêút.



Cuộc điều tra cũng kết luận hơn 70% lao động được hỏi cho biết họ sống trong các điều kiện "thiếu vệ sinh, không an toàn và quá chật chội", hãng CBS đưa tin.





Theo Thanh Hảo (VNN/Huffington Post)