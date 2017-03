Nhân viên tòa hình sự quốc tế bị bắt tại Libya

Bốn nhân viên của ICC đã bị giam giữ từ ngày 7-6. Các thông tin ban đầu cho biết họ là đại diện của thân chủ Saif al – Islam trong trường hợp ông này phải hầu tòa tại ICC. “Bốn nhân viên dân sự quốc tế này có quyền miễn trừ do đang thực hiện nhiệm vụ mà ICC giao phó. Tôi kêu gọi nhà chức trách Libya phải đảm bảo sự an toàn cho họ, và trả tự do cho họ ngay lập tức” – ông Sang Hyun Song tuyên bố.



Trong khi đó, BBC cho biết một luật sư người Úc thuộc Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã bị Libya bắt vì cáo buộc cô đang cố tình chuyển “tài liệu nguy hiểm” sang cho Seif al-Islam khi tới gặp ông này trong nhà tù.



Đại diện tại Libya của ICC, Ahmed al-Jehani, cho biết: "Trong chuyến thăm Seif, vị luật sư đã cố chuyển tài liệu cho bị cáo, và tài liệu đó không liên quan gì tới vụ án anh ta đang bị xét xử, như vậy rất nguy hiểm cho an ninh Libya”. Jehani không đưa ra chi tiết nội dung tài liệu, chỉ cho biết các tài liệu được người từng là cánh tay phải của Seif là Mohammed Ismail gửi. Hiện Mohammed đang bỏ trốn.



Luật sư bị bắt tên là Melinda Taylor, một trong bốn luật sư của đoàn ICC được phép của chánh thanh tra Libya đến thăm Seif. Jehani cho biết luật sư Melinda đang bị quản thúc chứ không bị giữ trong nhà tù, và đang bị thẩm vấn. Seif, 39 tuổi, đã bị giam ở Zintan kể từ khi bị bắt ngày 19 -11 - 2011 sau đợt nổi dậy của dân chúng, lật đổ chế độ cầm quyền của nhà lãnh đạo Kadhafi sau hơn 40 năm.







ICC muốn cả Seif và giám đốc tình báo Abdullah Senussi phải bị xét xử vì các tội ác chống lại loài người do các hành động đàn áp người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011.Chính quyền Tripoli và ICC hiện vẫn bất đồng về nơi xét xử Seif al-Islam. ICC đã ra lệnh bắt Seif và Senussi tháng 6-2011 và muốn đưa về The Hague xét xử. Ông Kadhafi bị các lực lượng nổi dậy giết vào ngày 20-10-2011.Theo H.N. (AFP, TTO)