Nhật Bản áp đặt cấm vận mới với Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản hôm nay (12/2) đã tuyên bố áp đặt biện pháp cấm vận mới với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên tuyên bố vụ thử hạt nhân thứ 3 thành công.

Trong một tuyên bố được đưa ra chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản và là hành động khiêu khích đối với cơ chế quốc tế về chống phổ biến vũ khí hạt nhân và chạy đua vũ trang. Nhật Bản không thể chấp nhận được hành động này do vụ thử phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp vào chiều 12/2. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Abe nhấn mạnh sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của nước này. Thủ tướng Abe nói rằng ông đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan đảm bảo tối đa an ninh quốc gia bao gồm các biện pháp như thu thập phân tích thông tin về các động thái tiếp theo của Triều Tiên, tăng cường phối hợp với các nước liên quan để xác định ảnh hưởng của phóng xạ, áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu bao gồm cả các biện pháp cấm vận của riêng Nhật Bản, sẵn sàng đối phó với những tình huống ngoài dự đoán.

Chính phủ Nhật Bản cũng ngay lập tức tuyên bố áp dụng biện pháp cấm vận mới chống Triều Tiên, trước mắt là mở rộng đối tượng người Triều Tiên không được phép tái nhập cảnh vào Nhật Bản. Quyết định này được cho là nhắm vào 5 Phó Chủ tịch của Tổng hội Triều Tiên tại Nhật Bản, tổ chức tập hợp người Triều Tiên đang sinh sống ở nước này.

Một số ý kiến từ Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền còn yêu cầu cấm toàn bộ việc đi lại giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Phát biểu trong cuộc họp báo chiều nay, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp cấm vận mới chống Triều Tiên và ám chỉ các biện pháp cấm vận bổ sung có thể liên quan đến lĩnh vực tiền tệ. Ông Suga cũng cho biết sẽ phối hợp với các nước liên quan, trước hết là Mỹ và Hàn Quốc để tăng cường cấm vận chống Triều Tiên./.

