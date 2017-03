Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013

Đây là Sách Trắng Quốc phòng đầu tiên được ban hành dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những quan ngại về các hành động hàng hải mạnh mẽ của Trung Quốc và chương trình hạt nhân tranh cãi của Triều Tiên.Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 gồm 450 trang, nhấn mạnh những lo ngại của Tokyo về việc gia tăng các hoạt động hàng hải tiềm ẩn nguy hiểm của Trung Quốc, nhất là việc Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải và vùng trời Nhật Bản. Sách Trắng cũng chỉ trích Bắc Kinh thiếu hợp tác và giải thích không đúng sự thật sau vụ một tàu chiến Trung Quốc khóa radar tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản hồi tháng Một; đồng thời hối thúc Bắc Kinh hành động theo luật pháp quốc tế, thay vì sử dụng vũ lực.Sách Trắng cũng bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cho rằng việc Bình Nhưỡng phát triển các tên lửa đạn đạo có thể vươn tới nước Mỹ là minh chứng cho thấy chương trình này đã bước vào giai đoạn phát triển mới.Ngoài ra, Sách Trắng cũng đề cập đến chủ đề an ninh mạng, trong đó nêu rõ Nhật Bản cần tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công mạng đang ngày càng trở nên tinh vi. Bên cạnh đó, Sách Trắng cũng cho biết chính phủ của Thủ tướng Abe đang lên kế hoạch biên soạn các nguyên tắc chỉ đạo trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đưa ra định hướng dài hạn cho chính sách quốc phòng vào cuối năm nay, đồng thời xem xét khả năng cho phép Nhật Bản tấn công ngăn chặn trong trường hợp phải đối mặt với đe dọa về tên lửa đạn đạo.

Về môi trường an ninh, Sách Trắng nhấn mạnh liên minh an ninh Nhật-Mỹ có vai trò thiết yếu và việc triển khai máy bay Osprey MV-22 ở Okinawa sẽ góp phần đem lại hòa bình, ổn định trong khu vực. Sách Trắng cũng bảo vệ quyết định của Tokyo hồi tháng 3 vừa qua về việc cho phép các công ty trong nước tham gia sản xuất linh kiện máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.Theo Sách Trắng, sự tham gia này sẽ giúp bảo vệ, duy trì và phát triển công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản và giúp ích cho liên minh Nhật-Mỹ./.