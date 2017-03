Nhật Bản: Lõi lò phản ứng số 1 của Fukushima I đã tan chảy

Hiện tượng nhiên liệu hạt nhân tan chảy tại Fukushima I đã được xác nhận lần đầu tiên.

Theo Tepco, các lõi nhiên liệu trong lò phản ứng số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I không được phủ nước hoàn toàn đã tan chảy. Hiện nay, có khả năng khối lượng tan chảy đang ở dưới đáy lò phản ứng và nguội dần.

Tepco cũng cho biết có thể nước đang rò rỉ từ một lỗ thủng trong lò phản ứng số 1 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, khiến cho mức nước trong lò phản ứng giảm nhanh.



Công ty này nghi ngờ rằng thiết bị đo gặp sự cố sau khi họ thấy mức nước không tăng cho dù mỗi ngày đã bơm 150m3 nước vào làm nguội lò phản ứng. Sáng hôm qua, Tepco phát hiện thấy mức nước thấp hơn 1m so với vị trí thấp nhất của các thanh nhiên liệu. Điều này cho thấy đã có một lượng lớn nước bị rò rỉ ra khoang chứa.

Tepco đã cử nhân viên vào bên trong toà nhà để điều chỉnh thiết bị đo mức nước của lò phản ứng. Tuy nhiên, những phát hiện trên đang làm tăng mối lo ngại rằng Tepco sẽ phải đối mặt với thách thức trong nỗ lực hoàn thành kế hoạch ổn định tình hình các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại trong vòng 6-9 tháng, mà cơ quan này đã đặt ra trước đó.

Tepco cho biết, công ty sẽ xem xét lại việc bơm nước vào khoang chứa để làm nguội lò phản ứng đang được tiến hành.

Liên quan đến tình hình ở Fukushima I, hôm 11/5, người ta đã phát hiện nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao rò rỉ từ nhà máy này ra biển. Từ hôm 8/5, nước nhiễm phóng xạ trong tòa nhà chứa tuốcbin của lò phản ứng số 3 đã ở mức cao đáng báo động.



Trong nước rò rỉ ra ngoài, người ta đã phát hiện nồng độ chất cesium phóng xạ cao gấp 620.000 lần mức chuẩn an toàn của chính phủ. Nước này chảy ra từ đầu một ống bọc dây điện. Người ta cho rằng, nước rò rỉ là từ nước đọng lại trong tòa nhà tuốcbin của lò phản ứng số 3.



Nhật Bản đang phải ngưng hoạt động rất nhiều lò phản ứng hạt nhân do động đất và một vài lý do khác, khiến cho trong tháng này chỉ có khoảng 1/3 trong số 54 lò phản ứng hạt nhân còn hoạt động.



Trận động đất hôm 11/3 đã khiến 14 lò phản ứng phải ngưng hoạt động, trong số đó có các lò ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đang gặp sự cố. 19 lò phản ứng khác cũng đang ngưng hoạt động để tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc sắp được kiểm tra.



Trong tuần này, Công ty Điện lực Chubu cũng sẽ dừng 2 lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Hamaoka. Chính phủ đã yêu cầu điều này do lo lắng về khả năng chống động đất của nhà máy điện.



Như vậy là tính tới cuối tháng này, có tổng cộng có 35 lò phản ứng, tức khoảng 2/3 số lò phản ứng hạt nhân phát điện thương mại ở Nhật Bản, ngừng hoạt động.

Theo Việt Hà (Dân trí / Kyodo, Gizmodo)