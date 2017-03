Nhật Bản: Nghị sỹ từ chức để phản đối thủ tướng

Động thái này của Nghị sỹ Matsuki, đồng minh thân cận của Cựu Chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa, diễn ra chỉ vài ngày sau khi 16 nghị sỹ khác của DPJ dọa rời khỏi Hạ viện.





Nghị sỹ Kenko Matsuki trong buổi họp báo sáng nay



Theo Ngọc Lam (NLĐ/ Kyodo, Reuters)

Đây là diễn biến mới nhất làm suy yếu thêm chính quyền của Thủ tướng Kan, vốn đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề như tỷ lệ ủng hộ thấp đến mức báo động, mâu thuẫn gia tăng trong nội bộ đảng và áp lực đòi giải tán Hạ viện từ phía phe đối lập.Thủ tướng Kan lên nắm quyền từ tháng 6-2010, ưu tiên hàng đầu trong chính sách của ông là cải cách hệ thống an ninh xã hội. Hiện ông Kan đang chờ Nghị viện thông qua dự luật ngân sách một nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2011.Tuy nhiên, dự luật này khó có thể thông qua do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và các đảng đối lập khác có khả năng sẽ bỏ phiếu chống.