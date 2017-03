Nhật Bản ra Sách Xanh cảnh báo về các “mối đe dọa”

Tàu của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (phải) phun vòi rồng chặn tàu của Đài Loan (trên, trái) ở gần quần đảo tranh chấp ngày 24/1. AFP/ TTXVN

Sách Xanh Ngoại giao là báo cáo về chính sách đối ngoại thường niên do Bộ Ngoại giao Nhật Bản biên soạn.



Sách Xanh khẳng định Nhật Bản quyết tâm củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ như là nền tảng cho chính sách an ninh của nước này theo đó việc tăng cường răn đe là “tối cần thiết.”



Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã trình báo cáo trên tại một cuộc họp Nội các Nhật Bản vào sáng nay (5/4). Báo cáo cho rằng không có tranh chấp chủ quyền nào tồn tại giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến quần đảo do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.



Sách Xanh tái khẳng định quan điểm mà Tokyo duy trì nhiều thập kỷ rằng các hòn đảo không người ở này “là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản trên cả phương diện lịch sử lẫn luật pháp quốc tế.”



Đối với vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, báo cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản mô tả các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng gây đe dọa không chỉ cho châu Á mà cho cả cộng đồng quốc tế.



Báo cáo tiếp tục đề cập đến quần đảo Takeshima, bao gồm hai đảo nhỏ trên Biển Nhật Bản hiện do Hàn Quốc kiểm soát với tên gọi Dokdo, khẳng định đây là “lãnh thổ cố hữu” của Nhật Bản.



Trên phương diện kinh tế, Sách Xanh cho biết Nhật Bản sẽ “cố gắng hết sức để đảm bảo lợi ích quốc gia ở mức tối đa thông qua năng lực đàm phán mạnh mẽ” trong bối cảnh Tokyo dự kiến tham gia đàm phán thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương sớm nhất có thể.



Báo cáo trên cũng tỏ rõ quyết tâm của Nhật Bản đương đầu với chủ nghĩa khủng bố sau vụ bắt cóc con tin ở Algeria của các phiến quân Hồi giáo hồi tháng 1 trong đó có 10 công dân nhận trong số hàng chục công nhân nước ngoài bị thiệt mạng./.

Theo Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)