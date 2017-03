Nhật Bản và Philippines hợp tác quốc phòng

Trong chuyến thăm Tokyo gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto đã bàn bạc sự hợp tác quốc phòng và sự trao đổi nhân sự giữa 2 nước.







Hai tàu tuần tra của Nhật Bản đến Manila cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: YONHAP

Ngoài việc trao đổi về quân sự, thỏa thuận trên còn đề cập đến các chuyến thăm của tàu chiến 2 nước, hội đàm về các vấn đề an ninh và quốc phòng, trao đổi giáo dục và nghiên cứu, trao đổi thông tin về tình hình khu vực và an ninh hàng hải, cũng như ủng hộ xây dựng năng lực trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống.Theo thỏa thuận trên, 2 bên được yêu cầu phải bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào có được trong quá trình hợp tác quốc phòng đều được xử lý một cách thích hợp và không được công bố cho bên thứ ba nếu chưa được các bên tham gia ưng thuận trước.Thỏa thuận nêu rõ: “Các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện tuyên bố này sẽ được giải quyết một cách thân thiện thông qua bàn bạc giữa 2 bên”.Phát biểu tại lễ kỷ niệm 58 năm thành lập lực lượng phòng vệ của Nhật Bản, Đại sứ Nhật tại Philippines Toshinao Urabe lạc quan cho rằng mọi việc liên quan đến Tokyo and Manila đều diễn ra hoàn toàn thuận lợi.