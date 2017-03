Nhật: Bộ trưởng Tài chính từ chức

Thủ tướng Taro Aso đã bổ nhiệm bộ trưởng Kinh tế kiêm chức bộ trưởng Tài chính. Ông Shoichi Nakagawa bị phe đối lập phê phán có vẻ say xỉn trong cuộc họp báo tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính các nước G7 tại Rome (Ý) ngày 14-2. Tuy nhiên, ông nói do uống thuốc cảm chứ ông không say.

Cùng ngày tại Malaysia, bà Elizabeth Wong (37 tuổi) tuyên bố rút khỏi chức đại biểu Hội đồng lập pháp bang Selangor. Một ngày trước đó, các báo The Sun và The Malay Mail của Malaysia đã đưa lên báo chuyện ảnh khỏa thân của bà bị phát tán qua mạng điện thoại di động. Ảnh có lẽ do bạn trai cũ của bà chụp tại phòng ngủ nhà bà. Bà Elizabeth Wong đang sống độc thân.