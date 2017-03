Nhật chi 1,3 tỷ yen mua máy bay không người lái

Máy bay không người lái Scan Eagle do Mỹ sản xuất. (Nguồn: boeing.com)

Kế hoạch này nhằm tăng cường khả năng đối phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp về an ninh của Lực lượng Phòng vệ (SDF).



Bộ Quốc phòng dự định sử dụng số tiền trên để mua bốn máy bay không người lái, trong đó có hai chiếc Scan Eagle do Mỹ sản xuất và hai chiếc A B-II do Nhật Bản sản xuất.



Máy bay Scan Eagle hiện đang được Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ sử dụng cho các hoạt động do thám ở Afghanistan và Iraq, trong khi một công ty tư nhân đã sử dụng máy bay A B-II cho việc chụp hình Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 từ trên không.



Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) sẽ thử nghiệm các máy bay không người lái và robot mới để kiểm tra xem liệu chúng có thể sử dụng trong các tình huống khẩn cấp về an ninh cũng như thiên tai./.

(Theo Vietnam+)