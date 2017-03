Nhật có kế hoạch lập cơ quan an toàn hạt nhân mới

Một lò phản ứng hạt nhân tại Nhật. (Ảnh: Internet)

Theo Bộ trưởng Hosono, Tokyo dự định sẽ sáp nhập Cơ quan an toàn hạt nhân thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Ủy ban an toàn hạt nhân trực thuộc chính phủ thành Cục an toàn hạt nhân trực thuộc bộ môi trường.



Kế hoạch này đã được Thủ tướng Naoto Kan và Bộ trưởng Hosono nhất trí, trong khi Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano cũng cho biết “Tokyo đang tiến hành giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch này.”



Theo giải thích từ Bộ trưởng Hosono, Tokyo ban đầu dự định đặt cơ quan an toàn hạt nhân mới trực thuộc chính phủ song đã phải hủy bỏ kế hoạch này do lo ngại số thành viên chính phủ sẽ tăng lên và vượt quá giới hạn cho phép, trong khi việc sửa đổi Luật Nội các lại cần được Quốc hội thông qua.



Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ mở phiên họp các quan chức liên quan để tiến hành thảo luận trong ngày 12/8 nhằm ra quyết định cuối cùng vào ngày 15/8 và tiến tới thành lập cơ quan mới vào tháng 4/2012./.

(Theo Vietnam+)