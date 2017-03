Nhật được sự ủng hộ để tham gia đàm phán về TPP

Hãng tin trên dẫn các nguồn tin gần gũi với tiến trình thương lượng về việc Nhật Bản tham gia đàm phán TPP, cho biết 11 thành viên TPP đã nhất trí sẽ đưa ra một tuyên bố chấp thuận sự tham gia của Nhật Bản vào tiến trình này.



Thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặp cấp bộ trưởng các nước TPP, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, Mỹ, New Zealand, Peru, Singgapore và Việt Nam, diễn ra bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), khai mạc ngày 20/4 ở Surabaya, Indonesia.



Trước đó, ngày 19/4, phát biểu sau cuộc gặp ở Surabaya nhằm thúc đẩy sự ủng hộ đối với Nhật Bản, Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Nhật Bản Akira Amari cho biết trong số 4 nước chưa chính thức tuyên bố ủng hộ Nhật Bản tham gia đàm phán TPP, Australia, New Zealand và Peru đã nhất trí "bật đèn xanh" cho Tokyo tham gia TPP trong tháng 7 tới.



Trong khi đó, theo Kyodo, Nhật Bản cũng đã có được sự đồng ý của Canada vào phút cuối trong cuộc đàm phán cấp làm việc.



Trước đó, giữa tháng 3, Nhật Bản đã cam kết tham gia đàm phán TPP và chờ sự chấp thuận của 11 nước thành viên TPP để đẩy mạnh xuất khẩu và giúp hồi phục nền kinh tế đang bị trì trệ. Ngay sau đó, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Singapore và Việt Nam đã chấp thuận Nhật Bản.



Trong tuần vừa rồi, Mỹ cũng ủng hộ Tokyo gia nhập TPP, sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán ban đầu với Nhật Bản về vấn đề chủ chốt là ôtô và bảo hiểm. Nhật Bản cũng đàm phán với New Zealand và Canada về nông sản và thuế ôtô...





Theo TTXVN