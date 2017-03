Nhật: Giảm cước taxi là phạm luật

Tuy nhiên, 90% tài xế thường xuyên bị khách yêu cầu giảm cước và 70% trong số này đã đồng ý giảm cước dù biết như vậy là phạm luật.

Đây là kết quả cuộc khảo sát hồi tháng 8 mới được nhật báo The Yomiuri Shimbun của Nhật công bố. Cuộc khảo sát do giáo sư Abe ở Đại học Kansai hợp tác với Liên đoàn Tài xế của 13 tỉnh, thành thực hiện với 1.265 tài xế. Hành khách đưa ra lý do gì để yêu cầu giảm cước? Các bác tài cho biết nhiều hành khách kể vanh vách giá cước rẻ hơn của tài xế khác trong công ty hoặc giá cước của hãng taxi khác rẻ hơn.

Theo khảo sát, khoảng 50% số người được hỏi cho biết họ thường giảm 20% giá cước. Trong số đó, 63% giảm cước bằng cách cho dừng đồng hồ tính cước, 29% cho biết phải bỏ tiền túi để bù lỗ tiền giảm cước. Nguyên nhân nhiều tài xế phải đồng ý giảm cước vì từ khi Nhật nới lỏng quy chế quản lý dịch vụ taxi vào năm 2002, số lượng taxi tăng lên nên sức cạnh tranh càng quyết liệt hơn. Tài xế không chịu giảm cước chỉ có nước xách xe không chạy vòng vòng.