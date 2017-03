Nhật huy động 5.000 cảnh sát tìm thành viên AUM

Cảnh sát Nhật phân phát tờ rơi thông tin truy nã Katsuya Takahashi, thành viên cuối cùng của AUM. (Nguồn: AP)

Theo Hồng Hà/Tokyo (Vietnam+)



Lực lượng cảnh sát đã tỏa ra khắp vùng thủ đô Tokyo (bao gồm thành phố Tokyo và các tỉnh lân cận) để phân phát các tờ rơi in ảnh của Katsuya Takahashi (54 tuổi), thành viên cuối cùng của AUM đang chạy trốn sau khi một cựu thành viên nhóm này là Naoko Kikuchi (40 tuổi) bị bắt giữ hôm 3/6.Các chốt giao thông cũng đang được tăng cường giám sát chặt chẽ để ngăn cản tên tội phạm bị truy nã gắt gao tại Nhật Bản trong nhiều năm qua do có liên quan tới vụ tấn công khí ga làm 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương cũng như tham gia các vụ giết người và tội phạm khác. Cuộc tìm kiếm các nghi phạm thuộc giáo phái AUM đạt được bước tiến quan trọng vào cuối năm 2011 khi một nhân vật quan trọng thuộc nhóm này là Makoto Hirata (47 tuổi) ra đầu thú sau 16 năm lẩn trốn. Từ lời khai của tên này, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Kikuchi, người đã cùng Takahashi chạy trốn và ở chung trong một thời gian.Sau vụ bắt giữ này, các máy quay bảo an đã phát hiện Takahashi rút hàng triệu Yen từ một trạm ATM và xác định rằng tên này từng lẩn trốn tại quận Kawasaki (tỉnh Kanagawa) với một cái tên giả là Shinya Sakurai thông qua phân tích hình ảnh từ các máy quay an ninh tại khu vực này.Những thông tin điều tra cho thấy Takahashi đang làm việc cho một công ty xây dựng trong khu vực nhưng đã không xuất hiện trở lại sau khi thông tin về vụ bắt giữ Kikuchi được thông báo. Gần 200 thành viên của giáo phái AUM bị kết án có liên quan tới vụ tấn công khí ga sarin năm 1995 và hàng chục tội danh khác. 13 thành viên của nhóm này, trong đó có Giáo chủ Shoko Asahara, đã bị kết án tử hình.Giáo phái AUM từng có 10.000 thành viên tại Nhật Bản và tuyên bố có thêm 30.000 thành viên nữa tại Nga. Nhóm này hiện đã đổi tên thành Aleph và còn khoảng vài trăm thành viên vẫn được phép hoạt động nhưng được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Lãnh đạo mới của nhóm này đã công khai không công nhận cựu Giáo chủ Asahara.