Nhật lo ngại chi tiêu quốc phòng Trung Quốc

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: AFP

Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc tăng 11,2% hàng năm để đạt mức 106 tỷ USD trong năm 2012, một mức tăng gây nên sự lo ngại đối với Nhật Bản, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe phát biểu tại Singapore hôm nay.

"Chi tiêu quân sự của Trung Quốc đang tăng dần và không rõ ràng", AFP dẫn lời ông Watanabe nói với các bộ trưởng và quan chức quốc phòng cấp cao các nước tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La).

Theo ông Watanabe, Nhật không biết gì về các chi tiết chi tiêu quân sự của Trung Quốc. "Chi tiêu quân sự Trung Quốc tăng lên, việc họ đang cố gắng phát triển loại năng lực gì và mục đích của họ là gì không được làm rõ. Đó là một nguy cơ đe dọa", Thứ trưởng Quốc phòng Nhật nói.

Watanabe phân tích rằng sự lo ngại về vấn đề chi tiêu quốc phòng trái ngược với tinh thần tích cực trong các mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai nước. "Trên mặt trận quân sự, Nhật có một số quan ngại. Tôi nghĩ rằng nhiều nước khác cũng chia sẻ quan điểm này", quan chức quốc phòng Nhật phát biểu.

Sự hiện diện quân sự và quan điểm chủ quyền ngày một rõ ràng của Trung Quốc khiến nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói trong một cuộc họp báo bên lề Đối thoại Shangri-La rằng Trung Quốc nên công khai nhiều hơn về chi tiêu quốc phòng.

"Điều tôi muốn thấy đó là sự minh bạch hơn nữa về việc chính phủ Trung Quốc đang chi ra bao nhiều tiền, số tiền này để làm gì và chiến lược tổng thể của họ là gì", McCain cho hay. "Tôi không cho rằng việc Trung Quốc tăng cường quân lực là để nhằm vào nước Mỹ, nhưng tôi lo ngại khi chúng tôi không thể biết chính xác bao nhiêu tiền được chi ra và chi cho việc gì, chúng tôi cũng muốn nghe xem định hướng của họ sẽ là gì".

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony cho hay New Delhi cũng quan ngại về chi tiêu quân sự của Bắc Kinh.

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á đang diễn ra tại Singapore, với sự góp mặt của các quan chức quốc phòng cấp cao và chuyên gia tới từ 27 quốc gia. Các vấn đề trọng tâm bao trùm ba ngày diễn ra hội nghị là tự do hàng hải, ổn định khu vực và các nguy cơ an ninh mới. Đối thoại Shangri-La diễn ra thường niên kể từ năm 2002.

Theo Nhật Nam (VNE)