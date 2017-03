Nhật quản lý huyết áp bệnh nhân thông qua mạng 3G

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), huyết áp cao là một trong những nguyên nhân chủ đạo gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như đột quỵ, các bệnh về tim mạch và thận. Trước tình trạng ngày càng gia tăng số bệnh nhân mắc chứng bệnh này, WHO đã chọn chủ đề đấu tranh chống bệnh cao huyết áp cho Ngày Sức khỏe thế giới năm nay.



Không chỉ các nước nghèo, ngay cả với những quốc gia phát triển, có dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến như Nhật Bản cũng phải đau đầu trước tình trạng ngày càng gia tăng các bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp.



Hiện dân số Nhật Bản là 127 triệu người, 1/3 trong số đó, tức khoảng 40 triệu người, hiện đang phải chung sống với chứng huyết áp cao. Nhưng chỉ có khoảng 16 triệu người được chữa tri thường xuyên. Thêm vào đó, khoảng 1,04 triệu người đã dừng tới gặp bác sĩ hoặc chữa bệnh không dứt điểm.



Hiện nay, hầu hết các bệnh nhân đều phải tự đo huyết áp rồi ghi lại thông tin và mang tới cho bác sĩ. Dựa trên dữ liệu, bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị.



Tuy nhiên thông tin do bệnh nhân ghi lại đôi khi không chính xác, do bệnh nhân nhầm lẫn khi đo huyết áp, đặc biệt là với các bệnh nhân cao tuổi. Bác sĩ thường sẽ khó có thể kê đơn trong trường hợp này.



Trước thực trạng đó, nhà sản xuất thiết bị y tế hàng đầu thế giới Omron đã phát triển dịch vụ phân tích huyết áp mang tên “Medical Link.” Dịch vụ này sẽ gửi mọi dữ liệu cần thiết tới cho bác sĩ thông qua việc sử dụng mạng viễn thông 3G, qua đó các bác sĩ có thể nắm rõ tình trạng huyết áp của bệnh nhân và kịp thời đưa ra những điều chỉnh trong phương thức điều trị cho phù hợp.



“Medical Link” không chỉ khiến dữ liệu của bệnh nhân trở nên tin cậy hơn mà còn tạo nên mối liên hệ tốt hơn giữa bác sĩ và người bệnh. "Medical Link" sẽ giúp người ta dễ nhận thấy những thay đổi nhỏ về huyết áp và giúp bệnh nhân được điều trị chính xác hơn.



Hiện nay, 1.500 bệnh viện và cơ sở y tế của Nhật Bản đã bắt đầu sử dụng dịch vụ mới này. Kohno Seiji, đại diện của Omron cho biết: "Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Thậm chí một người phụ nữ 96 tuổi đang sống một mình cũng nói rằng bà gặp khó khăn gì khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình diễn giới thiệu dịch vụ ở Las Vegas vào tháng 5 và ở Trung Quốc vào tháng 6. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng dịch vụ mới của mình ra toàn thế giới".







Thiết bị đo huyết áp của Omron sẽ gửi thẳng dữ liệu của bệnh nhân tới cho các bác sĩ thông qua mạng viễn thông 3G (Ảnh: PV/Vetnam+)



Theo Linh Vũ (Vietnam+)



Dịch vụ mới của Omron sẽ là công nghệ chăm sóc y tế nối mạng đầu tiên của thế giới. Phương thức chữa bệnh mới này sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho những người đang bị tổn thương vì bệnh huyết áp cao trên toàn thế giới./.