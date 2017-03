Nhật sẽ bắn hạ UAV nếu xâm phạm không phận

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Nhật Bản hôm 20-10 tiết lộ Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ý tán thành khi Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera trình bày ngắn ngọn bản kế hoạch vào ngày 11-10. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản soạn thảo bản kế hoạch này nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc tái diễn hành động điều UAV xâm phạm không phận Nhật Bản, tiến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông như hôm 9-9.



Ngoài ra, động thái này còn nhằm thể hiện việc quân đội Nhật Bản sẵn sàng phản ứng trước mọi hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, chính quyền của Thủ tướng Abe vẫn tiếp tục cân nhắc về phương thức phản ứng trước các vụ xâm phạm từ lực lượng UAV mang theo vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân hay sinh học.







Chính phủ Nhật Bản chưa đề ra những quy định rõ ràng về biện pháp đáp trả UAV xâm phạm không phận.

Ảnh: CHINA NEWS



Theo H.Bình (NLĐO/ Kyodo, The Chosun Ilbo)



Trước đây, chính phủ Nhật Bản chưa đề ra những quy định rõ ràng về biện pháp đáp trả UAV xâm phạm không phận. Sau khi phân tích các UAV do Trung Quốc phát triển mới đây, quân đội Nhật Bản phát hiện những máy bay này được trang bị các camera và radar độ phân giải cao.Trong khi đó, tờ The Chosun Ilbo ngày 21-10 dẫn nguồn tin báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết Bắc Kinh đã yêu cầu Seoul không bán máy bay chiến đấu FA-50 cho Philippines ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Benigno Aquino ngày 17-10.Hàn Quốc thẳng thừng từ chối yêu cầu này, đồng thời cho biết họ không thể chấp nhận sự can thiệp của Bắc Kinh vào việc xuất khẩu vũ khí, một vấn đề thuộc lợi ích quốc gia của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ thông tin của Yomiuri nhưng các quan chức Hàn Quốc thừa nhận điều này với tư cách cá nhân.Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa yêu cầu các nhà báo của nước này không dùng từ ngữ thể hiện quan điểm ủng hộ Nhật Bản trong các bài viết liên quan tới chủ đề lãnh thổ và lịch sử giữa hai nước. Thông tin trên được các thành viên tham dự chương trình đào tạo bắt buộc liên quan tới cách sử dụng từ ngữ trên báo chí Trung Quốc tiết lộ hôm 19-10.