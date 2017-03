Nhật sẽ không nhân nhượng chủ quyền lãnh thổ

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói tàu chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm nhập lãnh hải của Nhật.

Hãng tin AP đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ của Nhật căn cứ theo pháp luật quốc tế và chứng cứ lịch sử. Ông tuyên bố Nhật sẽ không nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cho biết Nhật luôn sẵn sàng đối thoại để cải thiện mối quan hệ Nhật-Trung và hy vọng Trung Quốc cũng có thái độ như vậy.

Cùng ngày, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán và tham vấn với các nước trực tiếp liên quan. Mặt khác, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở TP New York (Mỹ) ngày 27-9. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 29, tại TP New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với những người đồng cấp các nước ASEAN. Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh ASEAN là trung tâm của chiến lược tái cân bằng nguồn lực và sự can dự của Mỹ trong khu vực. Ngoại trưởng John Kerry nói chiến lược tái cân bằng bao hàm nhiều ý nghĩa chứ không chỉ vấn đề an ninh. Mỹ sẽ củng cố từng khía cạnh riêng lẻ trong quan hệ Mỹ-ASEAN gồm quan hệ kinh tế trực tiếp giữa người dân hai bên. Ông nói khu vực ASEAN là nơi có nhiều cảng biển sầm uất nhất thế giới và cũng là nơi có tuyến đường biển quan trọng nhất của thế giới. Đó là lý do tại sao Mỹ cam kết bảo vệ an ninh hàng hải, tự do hàng hải và ủng hộ giải quyết các tranh chấp lãnh thổ cũng như thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

LÊ LINH