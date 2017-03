Nhật-Trung đối thoại về các biện pháp chống khủng bố

Đây là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa hai nước láng giềng đang cải thiện sau vụ va chạm tàu ở gần quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hồi đầu tháng 9/2010.



Phát biểu với các phóng viên ngày 5/1, Thư ký Báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Satoru Sato cho biết phái đoàn Nhật Bản tham gia cuộc đối thoại trên sẽ do Đại sứ phụ trách vấn đề hợp tác chống khủng bố quốc tế của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takaaki Kojima dẫn đầu, trong khi phái đoàn Trung Quốc do Vụ trưởng phụ trách về các vấn đề an ninh bên ngoài của Bộ Ngoại giao La Chiếu Huy làm trưởng đoàn.



Tham dự cuộc gặp này còn có các quan chức thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản và Bộ Công an Trung Quốc.



Tại cuộc gặp tới, hai bên sẽ giới thiệu về các biện pháp chống khủng bố của mỗi nước. Theo ông Sato, cuộc gặp này sẽ là cách để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề mang tính toàn cầu theo đúng thỏa thuận đã đạt được giữa Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tháng 11/2010 ở Yokohama.



Cho đến nay, Nhật Bản đã có các cuộc đối thoại về biện pháp chống khủng bố tương tự với các nước như Australia, Hàn Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).





(TTXVN/Vietnam+)