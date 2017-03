Nhật-Trung-Hàn tăng cường an toàn hạt nhân

Lãnh đạo 3 nước tại Tokyo. (Nguồn: AP)

Lãnh đạo 3 nước tại Tokyo. (Nguồn: AP)

(TTXVN/Vietnam+)

Hội nghị nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác giữa ba nước, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn hạt nhân sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 do ảnh hưởng của thảm họa động đất-sóng thần hồi tháng Ba vừa qua ở Đông Bắc Nhật Bản.Các nhà lãnh đạo đã nhất trí hàng loạt chương trình nhằm tăng cường an toàn hạt nhân và quản lý thảm họa. Các nhà lãnh đạo khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước là cần thiết để Nhật Bản đẩy nhanh quá trình tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần.Để ngăn chặn tái diễn thảm họa hạt nhân như tại Nhật Bản, các nhà lãnh đạo ba nước cam kết cùng xây dựng một khuôn khổ toàn diện chung cho phép các chuyên gia có thể hợp tác chặt chẽ hơn và tiếp cận các thông tin cần thiết của nhau.Trong khi thừa nhận năng lượng hạt nhân vẫn là sự lựa chọn quan trọng của nhiều quốc gia, các nhà lãnh đạo ba nước cũng nhất trí thúc đẩy một chương trình chung về năng lượng tái sinh và bảo tồn năng lượng nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng hạt nhân.Trên cơ sở những kinh nghiệm của Nhật Bản sau thảm họa động đất-sóng thần, ba nước cũng nhất trí đề ra những nguyên tắc về cách thức hợp tác với nhau trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Để phòng ngừa thảm họa, ba nước quyết định sẽ tìm kiếm khả năng tiến hành diễn tập chung về cứu nạn và xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin.Trong lĩnh vực kinh tế, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc thừa nhận còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tăng số khách du lịch, lưu lượng hàng hóa, dịch vụ và dòng vốn. Các nhà lãnh đạo thỏa thuận sớm hiện thực hóa Hiệp định đầu tư Nhật-Trung-Hàn và đẩy nhanh quá trình chuẩn bị Hiệp định tự do thương mại giữa ba nước.Ba nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự lo ngại về chương trình làm giàu urani của Triều Tiên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành đối thoại liên Triều. Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn là cuộc gặp thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008.Bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc gặp song phương nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hạt nhân và chương trình tái thiết của Nhật Bản.Thủ tướng Kan đã cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc dành cho Nhật Bản nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa động đất-sóng thần vừa qua, trong khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ quá trình tái thiết của Nhật Bản, trong đó có việc nối lại hợp tác du lịch và nhập khẩu hàng nông-thủy sản và thực phẩm chế biến của Nhật Bản.Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ chiến lược cùng có lợi, nối lại giao lưu cấp bộ trưởng vốn bị đình trệ sau vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hồi tháng Chín năm ngoái./.