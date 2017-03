Nhiên liệu sinh học và nạn đói

Các nước đang bị khủng hoảng lương thực - Châu Phi: Burundi, Trung Phi, Bờ biển Ngà, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Mauritania, Uganda, CHDC Congo, Congo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Chad, Zimbabwe. - Châu Á: Afghanistan, Bangladesh, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Iraq, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Đông Timor. - Mỹ La tinh: Bolivia, Haiti, Nicaragua, Cộng hòa Dominican. - Châu Âu: Moldavia, Chechnya (Liên bang Nga). Ngày 15-4, Quỹ Nhi đồng LHQ cảnh báo: Do giá lương thực tăng, nhiều cha mẹ tại các nước nghèo sẽ cho con nghỉ học. Tình hình bỏ học đang gia tăng ở Nepal. - Tại Campuchia, trước đây Chương trình Lương thực thế giới cung cấp mỗi ngày 450.000 suất ăn cho căn-tin trường học. Hiện nay, tổ chức này tuyên bố phải ngưng viện trợ. - Indonesia sẽ kiểm soát chặt các khâu xuất, nhập khẩu gạo vì do giá gạo tăng, một số nhà sản xuất đang tìm đường tuồn gạo xuất khẩu. Indonesia cũng sẽ chỉ xuất khẩu gạo khi kho dự trữ quốc gia vượt hơn ba triệu tấn. Kazakhstan đã hoãn xuất khẩu lúa mì đến ngày 1-9. - Tổ chức Lương Nông LHQ và Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) vừa ký văn bản hợp tác tuyên truyền về an ninh lương thực và đấu tranh chống nạn đói thông qua công cụ bóng đá.