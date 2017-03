Nhiệt độ ở Nga xuống -60 độ C, 123 người chết

Khu rừng phủ đầy tuyết và sương muối dày đặc ở bờ sông Yenisei tại thành phố Krasnoyarsk ở Siberia. Nhiệt độ ban ngày tại đây đo được trong ngày 24-12 là -26 độ C - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP ngày 26-12 cho biết nhiệt độ thấp nhất ở vùng Matxcơva được ghi nhận là -30 độ C và tại vùng Đông Siberia là -60 độ C. Trong vòng 24 giờ qua có 833 người phải nhập viện để điều trị do thân nhiệt bị hạ và tê cóng, trong số này có 14 trẻ em.

Làng Khovu Aksy ở Cộng hòa Tuva thuộc Nga, một trong những vùng nghèo nhất nước Nga ở Đông Siberia, đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi trạm điện địa phương bị hỏng khiến hệ thống sưởi không thể hoạt động, ảnh hưởng đến khoảng 4.000 người dân. Nhiệt độ nơi đây là -40 độ C. Trong khi công tác sửa chữa bị gián đoạn vì điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, một số dân địa phương phải đến trú ẩn tại vài trường học có trang bị hệ thống sưởi dự phòng.

“Ở đây không có gì kể cả nước uống nên chúng tôi phải nấu chảy tuyết. Nhiệt độ khi ở trong nhà cũng dưới 0 độ” - một người dân nói. Chính quyền phải cho sơ tán một số người dân và trẻ em bằng trực thăng đến thủ đô Kyzyl của Tuva.

Theo AFP, nhiệt độ trung bình mùa đông năm nay tại Nga thấp hơn mức bình thường trong các năm trước khoảng 12 độ C, trong khi thời điểm lạnh nhất của mùa đông thường bắt đầu từ tháng 1 hoặc tháng 2.

Cơ quan điện lực Nga cho biết lượng điện năng tiêu thụ tại Matxcơva trong ngày đầu tuần này đạt mức cao nhất từng ghi nhận, do người dân hoạt động hết công suất máy sưởi để chống chọi với giá rét.

Cơ quan dự báo thời tiết Nga cho biết nhiệt độ sẽ tăng dần vào cuối tuần này tại khu vực ở châu Âu của Nga, thủ đô Matxcơva dự kiến nhiệt độ sẽ tăng đến 0 độ C. Tuy nhiên, Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cảnh báo đi kèm với sự ấm lên là những cơn gió mạnh và mưa đông gây hư hại hệ thống liên lạc và gián đoạn giao thông.

Tại nước láng giềng Ukraine đã có 83 người thiệt mạng vì đợt lạnh bất thường tính đến cuối tuần qua.

Theo ĐỨC TOÀN (TTO)