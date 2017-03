Nhiều bang tại Mỹ tiếp tục chìm trong bão tuyết

Chính quyền các bang Washington, Virginia và Maryland đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị sự trợ giúp của lực lượng Vệ binh Quốc gia. Nhiều sân bay tại New Jersey, Philadelphia, Baltimore và Chicago tạm thời đóng cửa. Hoạt động vận tải đường sắt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bão tuyết gây thiệt hại nặng nề tại Mỹ

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất các khu vực phía Bắc Los Angeles, phá hủy nhiều ngôi nhà và tạo nên một lớp bùn dày đặc. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân trong vùng nhanh chóng sơ tán tới nơi an toàn và không loại trừ nguy cơ xảy ra lũ lụt do mưa to như trút nước.

Ít nhất 5.000 người dân tại tỉnh Durazno miền Trung Urugoay đã phải đi sơ tán do mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng. Chính quyền tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo VOV