Nhiều cửa hàng ngưng bán

Sáng 17-2, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn quận 12 và Thủ Đức - TPHCM có đến cả chục cây xăng kéo hàng rào, nghỉ bán. Riêng đoạn thuộc quận 12 đã có 7, 8 cây xăng đóng cửa. Theo người dân ở đây, có cây xăng mới nghỉ bán vài ngày qua nhưng cũng có cây xăng đã nghỉ bán từ Tết đến nay.



Bán hàng đối phó



Ngày 17-2, tại đại lý bán lẻ xăng dầu Hưng Thịnh (An Phú Đông, quận 12), đã kéo hàng rào đóng cửa hàng, một thanh niên đang nằm “ngóc” đầu lên và cho biết là vừa nghỉ bán.



Tương tự, khi vào đại lý bán lẻ xăng dầu An Lộc, trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp (có bảng hiệu Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp), cũng treo bảng “nghỉ bán”, một thanh niên tại đây lạnh lùng bảo: “Hết xăng, đi chỗ khác đổ”.



Trong khi đó, trên địa bàn TPHCM đang xảy ra tình trạng có nhiều cây xăng bán hàng theo kiểu đối phó, như cây xăng có 4, 5 trụ bơm nhưng chỉ bố trí có một, hai người đứng bán; mở cửa trễ, đóng cửa sớm hơn bình thường đến vài giờ.



Thực tế, sở dĩ các cây xăng không mặn mà bán hàng là do hiện nay, càng bán càng lỗ. Ông Thành, chủ một cây xăng ở quận Tân Bình - TPHCM, cho biết trước đây, cây xăng được hưởng hoa hồng lên đến 500 đồng, 600 đồng/lít.



Nhưng từ vài tháng qua, mức hoa hồng này giảm liên tục, hiện chỉ còn khoảng 50 đồng/lít. Trong khi, theo giới kinh doanh xăng dầu, chi phí mặt bằng, nhân công, điện cho cây xăng đã chiếm từ 300 - 400 đồng/lít.



Tuy nhiên, các đầu mối nhập khẩu xăng dầu lớn như Petrolimex, Saigon Petro đều cho biết nguồn xăng dầu nhập khẩu vẫn bảo đảm, nguồn cung cho khách hàng vẫn đầy đủ theo số lượng đã đăng ký.



Bà Lê Thị Anh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Petro, cho biết trong thời điểm “lỗ lã” như hiện nay chỉ cung cấp lượng hàng cho khách hàng theo chỉ tiêu đã đăng ký trước, không thể đáp ứng khi khách hàng muốn lấy thêm.



Ông Dương Văn Phi, Giám đốc Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II Petrolimex, cho biết qua kiểm tra thường xuyên các cây xăng trực thuộc, đơn vị kiểm tra của xí nghiệp chưa phát hiện cây xăng nào vi phạm.



Trong khi đó, trên thị trường, số cây xăng do tư nhân quản lý hiện có khá nhiều. Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, rất khó quản lý và xử lý những cây xăng tư nhân, nếu những cây xăng này vi phạm, mức xử lý nặng nhất chỉ là cắt hợp đồng.



Không bán hơn 20.000 đồng/xe máy



Ông Phan Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường An Giang, cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện và lập biên bản nhiều cửa hàng xăng dầu đã ngừng bán hoặc bán kiểu cầm chừng. Đồng thời, động viên họ hoạt động bình thường trở lại. Nguyên nhân là do họ chờ tăng giá bán”.



Chiều 15-2, cửa hàng xăng dầu Lê Văn Tiền, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, chuẩn bị đóng cửa trong khi còn rất nhiều xe máy tấp vào đổ xăng. Tại đây, một ô tô vào nài nỉ mua 200.000 đồng xăng A92 nhưng nữ nhân viên bán hàng không dám quyết định.



Một lúc sau, sau khi được lệnh của chủ, nữ nhân viên bán hàng này mới đồng ý bán nhưng chỉ bán 100.000 đồng. Vừa bơm xăng cho ô tô, nữ nhân viên vừa giải thích: “Cửa hàng em hết hàng rồi, với xe máy, tụi em chỉ “chia” mỗi xe 20.000 đồng thôi”.



Tàu cá khốn đốn



Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 13.000 tàu đánh bắt, khai thác thủy hải sản xa bờ, trong đó, chỉ riêng TP Rạch Giá đã có hơn 11.000 tàu. Tuy nhiên, rất nhiều chủ tàu đang khốn đốn vì không mua được dầu cho những chuyến ra khơi hoặc phải mua giá cao hơn giá bán đang áp dụng.



Sau Tết đã gần nửa tháng, ông Trà, chủ tàu cá ở Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vô cùng bức xúc vì bị lỡ chuyến đi biển đầu năm. Ông Trà cho biết kế hoạch gia đình ông sẽ xuất hành 2 tàu cá vào mùng 6 Tết nhưng không thực hiện được do không mua đủ nhiên liệu.



Ông Lộc, một chủ tàu cá ở TP Rạch Giá, cho biết từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiều cửa hàng ở đây đã đẩy giá bán dầu lên đến 16.800 đồng/lít, cao hơn giá đang áp dụng khoảng 2.000 đồng/lít.



Nhiều ngư dân phải bấm bụng mua giá cao để có dầu ra khơi. Không mua dầu trong nước được, một số ngư dân tìm mua dầu trên biển do các doanh nghiệp của Thái Lan bán với mức 16.200 đồng/lít. Ông Tô Duy Đại, Chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá, khẳng định việc thiếu nhiên liệu để ra khơi đã và đang diễn ra ở đây.





Theo Nguyễn Hải - Quốc Dũng (NLĐ)