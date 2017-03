Nhiều người chết vì tấn công bộ lạc ở Nam Sudan

Nam Sudan. (Nguồn: EPA)

Ông Maniang cho biết vụ thảm sát diễn ra vào tối 16/1, khi những kẻ được trang bị vũ khí, đã tấn công và đốt phá ngôi làng.



Trong số những người bị sát hại có cả phụ nữ, trẻ em và người già. Ông Maniang cho rằng vụ tấn công là do nhóm vũ trang thuộc bộ lạc Murle gây ra.



Một số quan chức địa phương cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công lần này là nhằm vào con người, khác so với mục đích cướp bóc tài sản của những vụ tấn công khác.



Trước đó ngày 12/1, tại quận Uror, bang Jonglei, cũng đã xảy ra một cuộc xung đột sắc tộc làm 57 người thiệt mạng và 53 người bị thương.



Vụ việc xảy ra khi 60 thành viên có vũ trang thuộc bộ lạc Murle tấn công vào khu vực của cộng đồng người Lou Nuer, đốt nhà cửa, phá hoại hoa màu và cướp đi 20.000 gia súc.



Trước đó, xung đột ngày 8/1 ở một khu vực khác thuộc bang Jonglei đã làm 24 người chết và trong vụ tấn công ngày 3/1 của khoảng 6.000 thanh niên có vũ trang thuộc cộng đồng người Lou Nuer vào thị trấn Pibor của người Murle tại bang này cũng đã khiến hàng nghìn người phải đi lánh nạn.



Chính phủ Nam Sudan đã tuyên bố Jonglei là "khu vực thảm họa" của quốc gia, đồng thời nhiều lần điều động lực lượng quân đội để đảm bảo an ninh, trong khi Liên hiệp quốc cho biết sẽ phát động một chiến dịch cứu trợ nhân đạo để giúp đỡ khoảng 60.000 người bị ảnh hưởng vì bạo lực tại khu vực này.



Theo số liệu của Liên hiệp quốc, riêng trong năm ngoái, các vụ bạo động, cướp bóc gia súc và tấn công trả đũa giữa hai nhóm người này đã làm khoảng 1.100 người chết và 63.000 người phải rời bỏ nhà cửa.



Mặc dù chính quyền đã có nhiều nỗ lực giải trừ quân bị tại Jonglei, song vũ khí vẫn rất phổ biến tại bang kém phát triển này./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)