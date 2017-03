Niger dỡ hạn chế các cộng sự cũ của ông Gaddafi

Saadi Gaddafi đang lánh nạn ở Niger. (Nguồn: Reuters)

(Vietnam+)



Báo trên dẫn lời Ngoại trưởng Niger Mohamed Bazoum giải thích bên lề hội nghị về phát triển của nhóm G-20 tại Paris rằng không có lý gì phải duy trì các biện pháp nói trên một khi chiến tranh ở Libya kết thúc.Có tất cả 32 cộng sự cũ của ông Gaddafi, trong đó có con trai ông là Saadi, ba viên tướng và một cựu chỉ huy lực lượng an ninh, được phép lánh nạn ở Niger từ giữa tháng 9/2011 vì lý do nhân đạo nhưng tất cả đều được đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền Niger.Đối với con trai Saadi của ông Gaddafi, người bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm ra nước ngoài, Ngoại trưởng Bazoum cho biết nước ông sẽ phải áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, ông cho rằng Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya sẽ không đòi dẫn độ những người còn lại về Libya vì cũng "không có ích gì" trong bối cảnh hiện nay.