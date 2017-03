Nổ bom quán càphê ở Baghdad, 35 người thiệt mạng

Hiện trường sau vụ đánh bom ở khu vực Amil. (Ảnh: rferl.org)



(Vietnam+)



Vụ đánh bom liều chết này nâng tổng số người chết do bạo lực trên khắp Iraq trong ngày 20/10 lên con số 45.Vụ đánh bom quán cà phê tại khu vực Amil do người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Baghdad xảy ra khi quán chật kín người. Quán này và một cửa hàng hoa quả gần đó là điểm đến yêu thích của giới trẻ trong khu vực.Một đại tá cảnh sát cho biết quả bom đầu tiên phát nổ gần quán cà phê, sau đó một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc khi người dân tụ tập tại hiện trường.Bạo lực đang gia tăng ở Iraq sau cuộc trấn áp đẫm máu của lực lượng an ninh nhằm vào trại biểu tình của người Sunni thuộc thị trấn Hawijah ở miền Bắc hồi tháng 4.Theo AFP, từ đầu năm đến nay đã có gần 5.200 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở nước này, trong đó riêng tháng 10 đã có hơn 480 người.