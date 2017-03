Nổ gần toà nhà chính phủ Thái Lan

Sự kiện xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 31/5, khi hai người đàn ông đi xe máy ném lựu đạn vào phía sau một khán đài của những người theo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), AFP dẫn lời Thiếu tướng Wichai Sungprapai của lực lượng cảnh sát Bangkok.

Quả lựu đạn phát nổ khiến một người đàn ông làm nghề bán kem dạo bị thương nặng, trong khi một nam giới khác là người biểu tình bị thương nhẹ. "Chúng tôi tin rằng những kẻ gây án muốn làm gia tăng tình trạng bất ổn. Có khoảng 200 người biểu tình tụ tập ở đó khi vụ tấn công xảy ra", ông Wichai cho biết.

Những người áo vàng trong một cuộc biểu tình trước Tòa nhà Chính phủ Thái Lan năm 2008. Ảnh: EPA

Hàng trăm người ủng hộ PAD hạ trại quanh tòa nhà chính phủ từ cuối tháng một, để biểu hiện thái độ không hài lòng với cách giải quyết của giới chức Thái Lan trong tranh chấp biên giới với nước láng giềng Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sáng nay có cuộc thị sát chớp nhoáng tại hiện trường vụ nổ và đi thăm thân nhân của người bán kem dạo bị thương, đồng thời yêu cầu cảnh sát tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực biểu tình.

"Tôi sẽ yêu cầu các quan chức an ninh phối hợp với các lãnh đạo của PAD để tìm ra cách đảm bảo an toàn quanh khu vực của những người biểu tình. Tuy nhiên, vụ tấn công vừa rồi xảy ra phía sau khán đài của những người biểu tình và ở phía ngoài các hàng rào an ninh", ông Abhisit nói.

Càng gần tới ngày bầu cử 3/7 tại Thái Lan, những lo ngại về các hành động bạo lực mới lại càng lớn hơn. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại quốc gia này kể từ vụ bạo động tồi tệ nhất hồi năm ngoái, khiến 90 người thiệt mạng sau những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình thuộc phe áo đỏ.

Trong một nỗ lực siết chặt an ninh trước cuộc bầu cử, cảnh sát Thái Lan cuối tuần trước cho hay đang truy nã gắt gao 75 sát thủ chuyên nghiệp trên toàn quốc, với khoản tiền thưởng lên tới 3.300 USD dành cho ai biết tung tích của một trong số những kẻ này.

Theo Phan Lê (VNE)