Nổ lớn tại mỏ than New Zealand, 27 người mất tích

Giám đốc mỏ than, Peter Whittall, cho biết 27 thợ mỏ bị mắc kẹt bên dưới sau vụ nổ.

Cảnh sát cho biết các cơ quan khẩn cấp hiện vẫn đang xác định tình hình tại mỏ than. Mỏ than nằm trong khu vực nhiều đồi núi tới nỗi sóng điện thoại di động rất yếu.

Mỏ than trải dài hơn 2km trong một dãy núi. Mỏ này cung cấp than cốc được sử dụng trong ngành thép và đang trong giai đoạn tăng sản lượng sau hàng loạt sự cố kỹ thuật khiến việc khai trương mỏ than bị đình trệ.

Phó thị trưởng Greymouth cho biết qua điện thoại rằng ông đã tới thăm mỏ than và khẳng định các tiêu chuẩn an toàn được đáp ứng rất cao; công nhân được đào tạo bài bản.

Vụ tai nạn mỏ than lớn gần đây nhất ở New Zealand là vào năm 1967. Khi đó 19 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở cùng khu vực với vụ nổ mới nhất. Đây là khu vực sản xuất than lớn của New Zealand.

Theo Phan Anh ( Dân trí/ Reuters)