Nổ lớn tại nhà riêng cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh những người biểu tình tìm cách lật đổ chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tiếp tục cắm trại ở trung tâm thủ đô Bangkok.Theo một sỹ quan cảnh sát đồn Thong Lor gần đó, vụ việc xảy ra đêm 14/1. Ngôi nhà của ông Abhisit bị hư hại, nhưng ông và người thân không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ.Cảnh sát còn cho biết đây không phải là vụ nổ do bom mà nhiều khả năng là do một quả pháo hoa lớn gây ra.Ông Abhisit và các thành viên đảng Dân chủ cũng gia nhập làn sóng biểu tình chống chính phủ hiện nay tại Thái Lan, đồng thời từ chối tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 2/2.Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết có hai người biểu tình bị thương nhẹ vào đêm 14/1, khi súng nổ cạnh trung tâm mua sắm Siam Discovery, gần khu trại chính của người biểu tình. Tuy nhiên, không có ai bị bắt giữ.Hiện chiến dịch "chiếm đóng Bangkok" của phe đối lập đã bước sang ngày thứ ba với mục đích lật đổ bà Yingluck để lập nên một hội đồng nhân dân tiến hành cải cách trước bầu cử. Cho đến nay, người biểu tình chống chính phủ đã phong tỏa ít nhất bảy giao lộ đông đúc nhất tại trung tâm thủ đô Bangkok ,và tiếp tục gây cản trở hoạt động tại các trụ sở cơ quan bộ ngành, buộc nhiều đơn vị phải đóng cửa.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cũng đã đe dọa bắt giam thủ tướng và các bộ trưởng chủ chốt trong nội các, nếu bà Yingluck và chính phủ không từ chức, đồng thời tuyên bố lực lượng này sẽ chiếm đóng các tuyến đường huyết mạch tại Bangkok cho tới khi một "hội đồng nhân dân" được bầu ra, thay thế chính quyền của Thủ tướng Yingluck.

Theo TTXVN