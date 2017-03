Nỗ lực Palestine gia nhập LHQ gần như bị bác bỏ

Bức tranh cổ động về nỗ lực gia nhập LHQ ở Palestine. (Ảnh: AP)

Cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Bảo an xét kếp nạp thành viên mới của Liên hợp quốc, trong đó các nước thành viên Hội đồng Bảo an tuyên bố về lập trường của mình về việc kết nạp Palestine, đã không thể đạt được sự nhất trí cần thiết để có thể giới thiệu Palestine với tư cách là ứng cử viên để Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu phê chuẩn.



Palestine không thể giành được 9 phiếu cần thiết ở Hội đồng Bảo an để phê chuẩn một nghị quyết của hội đồng về kết nạp thành viên Liên hợp quốc mới. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ không cần sử dụng quyền phủ quyết của mình, hành động có thể làm hoen ố hình ảnh Mỹ trong thế giới A rập và các nước đang phát triển.



Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi Palestine được đại đa số các nước ủng hộ, có thể hành động về nỗ lực của Palestine, song cơ quan này chỉ có quyền hạn dành cho Palestine một quy chế "siêu quan sát viên," tương tự như quy chế của Tòa Thánh Vatican hiện nay./.

