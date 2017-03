Nổ mỏ than, 29 người chết

Theo các cơ quan truyền thông Trung Quốc, vụ nổ xảy ra khoảng 18 giờ ngày 29-10 tại mỏ than Xialiuchong, thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, có tất cả 35 người thợ mỏ đang làm việc trong hầm lò. Ngay khi biết tin vụ nổ, nhà chức trách đã nhanh chóng triển khai cứu hộ nhưng chỉ cứu được 6 thợ mỏ và đưa đến bệnh viện.



Tai nạn mỏ than xảy thường xuyên tại Trung Quốc. Thợ mỏ ở nước này được coi là nghề nguy hiểm nhất trên thế giới dù số người thiệt mạng đã giảm đi trong những năm gần đây. Nguyên nhân tai nạn thường là do các mỏ hoạt động không đúng quy định an toàn của chính phủ.



Theo báo cáo, trong năm 2010, có đến 2.433 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn nổ hầm mỏ. Nhà nước Trung Quốc đã tiến hành nhiều biệt pháp để cải thiện tình hình như bắt đóng cửa các mỏ bất hợp pháp, hạn chế cấp phép khai thác... nhưng nhiều chủ mỏ vẫn cố tình luồn lách để thu lợi.

(Theo NLD/BBC)