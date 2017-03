Nổ mỏ than, 73 người chết

73 người chết (ảnh), 113 người đang nằm bệnh viện theo dõi, trong đó có 21 người bị thương nặng.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Trương Bảo Thuận, Chủ tịch tỉnh Sơn Tây Vương Quân và Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý an toàn quốc gia Lạc Lâm đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Mỏ than Đồn Lan thuộc địa phận TP Cổ Giao (trực thuộc TP Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây) là mỏ than và mỏ khí gas trọng điểm của Trung Quốc với sản lượng năm triệu tấn/năm.

Trong khi đó tại Slovakia, sáng 21-2, tàu hỏa đã tông vào một chiếc xe ca du lịch chở 36 du khách đi trượt tuyết gần khu thể thao mùa đông Polomka Bucnik tại TP Brezno. 12 người đi trên xe thiệt mạng, 20 người bị thương. Thủ tướng Robert Fico đã triệu tập cuộc họp nội các đặc biệt để tuyên bố quốc tang trong một ngày. Tổng thống Ivan Gasparovic đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.