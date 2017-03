Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 17 người chết

10 gian nhà ký túc xá công nhân bị nổ (ảnh) làm 17 người chết, 75 người bị thương, trong đó có bảy người bị thương nặng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát an toàn sản xuất quốc gia Lạc Lâm đã yêu cầu các bên có liên quan phải khẩn trương cứu hộ, điều tra rõ nguyên nhân tai nạn và truy cứu trách nhiệm nghiêm đối với những người liên can. Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát an toàn sản xuất mỏ than quốc gia Phó Kiến Hoa dẫn đầu tổ công tác đến ngay hiện trường.

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân nổ là do tàng trữ thuốc nổ trái phép. Một người tình nghi tàng trữ thuốc nổ đã bị bắt giữ.

Chiều hôm trước đó, một vụ nổ cũng đã xảy ra tại tầng ba trụ sở Chi cục Thuế quận Phù Dung, TP Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) làm bốn người chết, 19 người bị thương. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là vụ nổ do con người gây ra.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)