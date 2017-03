Nổ mỏ than tại Colombia, 70 người thiệt mạng

Đây được coi là một trong những tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất của quốc gia vùng Trung Mỹ này.



Giới chức Colombia xác nhận ít nhất 18 thi thể đã được tìm thấy từ đống đổ nát, và các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những thợ mỏ khác đang bị mắc kẹt sau vụ nổ.



Tuy nhiên, khả năng khả năng sống sót của những thợ mỏ này rất mong manh, do vụ nổ đã tạo ra mức nhiệt khá lớn trong khu hầm khai thác than, đồng thời ngăn cản các nỗ lực cứu hộ. Họ cho rằng có thể sẽ phải mất tới 3 ngày để giải cứu các thợ mỏ còn mắc kẹt dưới hầm.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân của vụ nổ có thể do khí đốt tích tụ dưới hầm.



Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Tổng thống Colombia Alvaro Uribe đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng ngay lập tức phải gửi báo cáo về tình trạng an toàn của khu mỏ.



Tai nạn hầm mỏ được coi là lớn nhất của Colombia xảy ra vào năm 1977, làm 85 người thiệt mạng cũng tại một mỏ than ở Amaga. San Fernando là một trong 3.000 mỏ than tại Colombia, có năng suất khai thác mỗi năm đạt tới 6 triệu tấn, chiếm gần 1/10 sản lượng khai thác than của nước này.



*Tại Mỹ, ít nhất 5 người cũng đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi một máy bay trượt khỏi đường băng tại sân bay Sierra Blanca gần thành phố Ruidoso, bang New Mexico. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.





Theo P.V ( SGTT)