Nổ nhà máy, 5 người chết, 95 bị thương

Các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: The Nation



Theo Bangkok Post, vụ nổ xảy ra tại nhà máy của Công ty Bangkok Synthetics Co (BST) vào khoảng 3g45 chiều 5-5, tiếp theo đó là lửa bùng cháy dữ dội, tạo thành một cột khói đen kịt trên bầu trời khu vực.Mất hơn 4 giờ, các nhân viên cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa.Verapong Chaiperm - giám đốc Cơ quan quản lý khu công nghiệp Thái Lan (IEAT), cho biết vụ nổ và lửa cháy đã tàn phá một phần nhà máy nhưng không lan sang các nhà máy lân cận. Tuy nhiên một số tòa nhà gần đó bị hư hỏng do vụ nổ.The Nation dẫn thông tin từ Thứ trưởng Y tế công cộng Surawit Khonsomboon sáng nay 6-5 cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 95 người bị thương, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đa số người chết và bị thương là công nhân nhà máy. Hầu hết họ bị ngạt khí độc, bị bỏng và bị thương do vụ nổ. Do lo sợ khói độc lan ra từ đám cháy, nhà chức trách đã cho sơ tán hàng ngàn người ở các nhà máy và khu dân cư gần đó trong phạm vi bán kính 3km từ Khu công nghiệp Map Ta Phut.Bangkok Post đưa tin ông Senee Jittakasem - tỉnh trưởng tỉnh Rayong, đã tuyên bố Map Ta Phut và khu vực xung quanh là vùng thảm họa. Ông cũng ra chỉ thị cho người dân ở 10 khu dân cư gần đó sơ tán, dù IEAT xác nhận các trạm theo dõi chất lượng không khí ở khu vực không phát hiện có gì bất thường trong không khí.Theo ông Senee, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra khi các công nhân đưa toluene, một hóa chất thường được dùng làm nguyên liệu công nghiệp và dung môi, vào một xe bồn.Thứ trưởng Y tế công cộng Surawit Khonsomboon nói toluene có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nếu con người hít phải với số lượng lớn, còn nếu hít phải chất này với lượng nhỏ họ sẽ bị khó thở, chóng mặt và nôn mửa.Theo MINH ANH (TTO)