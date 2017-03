Nổ ra giao tranh lớn giữa hai nhóm phiến quân Syria

Quân chống đối Syria. (Ảnh: presstv.ir)

Theo tin của Reuters, nhóm "Quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông" liên kết với Al-Qaeda đã chiếm thành phố Aazaz trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy bật khỏi đó các chiến binh của Quân đội Syria Tự do.



Giao tranh giữa hai bên đã khiến 5 tay súng bỏ mạng, gần 100 người bị lực lượng Hồi giáo bắt giữ. Sau khi thành phố Aazaz rơi vào tay Al-Qaeda, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới với Syria.



Quân đội Syria Tự do và chi nhánh khu vực của Al-Qaeda thời gian gần đây ngày càng thường xuyên đụng độ trong việc xác lập quyền kiểm soát của mỗi bên tại khu vực.



Có thông tin về các cuộc giao tranh hôm 18/9 từ Deir ez-Zor trên sông Euphrates, nơi các tay súng thuộc nhóm "Cháu của nhà tiên tri" nằm trong thành phần Quân đội Syria Tự do tấn công các phiến quân Hồi giáo./.

(Theo Vietnam+)