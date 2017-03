Nổ xé toạc xe buýt ở thủ đô Philippines, 2 người chết

Cảnh sát tin rằng vụ nổ là do bom được gài dưới ghế hành khách ở giữa xe.

Một quan chức cho biết vụ nổ mạnh tới nỗi nó đã làm hàng rào bê tông gần đó thủng một lỗ lớn.

Vụ nổ xảy ra ở quận Makati của thủ đô Philippines.



“Ban đầu chúng tôi xác nhận có 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Hiện những người bị thương đều đang được điều trị tại bệnh viện”, Nicanor Bartolome, người đứng đầu cảnh sát quận Metropolitan Manila cho hay.



Ông cũng cho rằng dấu vết để lại trên chiếc xe buýt cho thấy một quả bom đã phát nổ. Tuy nhiên, một phát ngôn viên tổng thống cho rằng còn có những nhân tố khác gây ra vụ nổ.



“Dựa vào những báo cáo ban đầu, nguyên nhân của vụ nổ không phải do bom, mà là do trục trặc về điện hoặc kỹ thuật gì đó”, Edwin Lacierda cho biết với các phóng viên. Ông cũng cho biết khu vực xảy ra vụ nổ đã được phong tỏa và các nhà điều tra đã có mặt tại hiện trường.





Theo Phan Anh ( DT/ BBC)