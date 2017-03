Nội bộ Hamas rạn nứt lớn vì cuộc nội chiến của Syria

Theo đó, một bên gồm những người xem Qatar là đồng minh chiến lược có thể mở đường cho Hamas được quốc tế công nhận là tổ chức hợp pháp, trong khi phe còn lại lập luận rằng Iran, Syria và phong trào Hezbollah là những đồng minh quan trọng trong cuộc đấu tranh chống Israel.



Quan điểm của nhóm này có sự thay đổi khi họ bắt đầu ủng hộ phe nổi dậy Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad.



Một số nguồn tin cho biết Hamas đang chuyển đại bản doanh khỏi Damascus và tự củng cố ở bán đảo Sinai và Qatar, trong khi những nguồn tin khác cho rằng giới thủ lĩnh Hamas đặt tại Damascus đã rời khỏi Syria sau khi bị chính phủ nước này yêu cầu.



Tháng 11/2012, các lực lượng an ninh Syria đã đóng cửa tất cả các văn phòng của Hamas tại nước này. Một số thông tin chỉ ra rằng Hamas thậm chí đang đào tạo lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do ở Đông Damascus, nhưng nhóm này đã phủ nhận mọi liên kết với phe đối lập Syria.



Hamas được cho là đang phải trả giá đắt vì bị cắt giảm viện trợ do ủng hộ phe nổi dậy Syria chống ông Assad.





Theo Vietnam+