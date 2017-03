Nói ông Saleh từ chối ký thỏa thuận là vô căn cứ

(Nguồn: THX/TTXVN) (Nguồn: THX/TTXVN)



Hãng tin chính thức của Yemen SABA dẫn lời người phát ngôn của GPC Tariq al-Shami nhấn mạnh thông tin do Liên minh Diễn đàn chung (JMP) đối lập đưa ra về việc Tổng thống Saleh từ chối ký thỏa thuận hòa bình là vô căn cứ.Theo ông An Sami, Tổng thống Saleh và GPC đã chấp thuận thỏa thuận này và nhấn mạnh thỏa thuận cần được thực hiện một cách toàn diện. Tổng thống Saleh đã tuyên bố sẽ ký thỏa thuận sau khi các đại diện của GPC và JMP ký tại thủ đô Riyad của Arập Xêút.Ông cũng đề xuất ký vào thỏa thuận với tư cách GPC và lễ ký nên được tổ chức tại thủ đô Sanaa của Yemen.Trước đó, Tổng Thư ký GCCAbdulla Al-Zayani đã rời thủ đô Sanaa tối 30/4 mà không thuyết phục được Tổng thống Saleh ký thỏa thuận hòa bình.Trong thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc họp ngày 1/5 tại Riát, ngoại trưởng các nước thành viên GCC bày tỏ hy vọng sẽ loại bỏ được những trở ngại ngăn cản đạt được thoả thuận cuối cùng về chuyển giao quyền lực tại Yemen, đồng thời khẳng định Tổng thư ký GCC Am Dayani sẽ trở lại Sanaa trong vai trò trung gian.Ngày 2/5, tại Abu Đabi, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã hội đàm với Tổng Thư ký GCC Am Dayani về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Yemen.Theo hãng thông tấn WAM, hai bên đã thảo luận về những nỗ lực trung gian hòa giải của GCC cũng như vai trò của tổ chức này trong việc tìm kiếm giải pháp cho Yemen theo ý tưởng mà Tổng thống Saleh đã đề xuất với Tổng thống Khalipha qua điện thoại.Theo kế hoạch hòa bình do GCC đề xuất, JMP sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày sau khi ký thỏa thuận hòa bình chính thức, Tổng thống Saleh có 30 ngày để tuyên bố từ chức và chính phủ mới sẽ tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 60 ngày sau đó.