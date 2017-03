Nông dân Trung Quốc lao đao vì lợn rừng

Nông dân tại Trung Quốc gây tiếng ồn để xua đuổi lợn rừng trên nương ngô vào ngày 17/8. Ảnh: Asianewsphoto.

China Daily cho biết, khoảng 150.000 con lợn rừng đang sống tại tỉnh Chiết Giang, trong khi vào năm 2000 số lượng của chúng chỉ vào khoảng 29.000. Người dân Chiết Giang nhìn thấy chúng ở vùng nông thôn thuộc các thành phố Hàng Châu, Ôn Châu, Chu San, Cù Châu.

Số lượng lợn rừng tăng vọt do các động vật săn mồi – như hổ, sói – bị tiêu diệt bởi nạn phá rừng và săn bắt trộm. Sản lượng lương thực giảm bởi lợn thường xuyên xông vào đồng ruộng và nương rẫy. Tại một làng ở ngoại ô thành phố Hàng Châu, sản lượng ngô năm nay giảm mất một phần ba. Thậm chí lợn rừng còn tấn công người dân khiến một số người bị thương.

Sự bùng nổ số lượng của lợn rừng cũng gây mất cân bằng sinh thái. Lợn rừng ăn rắn, trong khi rắn lại bắt chuột. Do đó, khi số lượng lợn rừng tăng lên thì số lượng chuột cũng tăng. Thực trạng này khiến hoa màu càng bị tàn phá.

"Việc lợn rừng phá hoại mùa màng mới chỉ là tác động ngắn hạn. Khi số lượng của chúng tăng tới một mức nào đó, chuỗi thức ăn trong tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Đó là tác động lâu dài đối với hệ sinh thái", giáo sư Zhan Yong, chuyên gia về động vật của Đại học Chiết Giang, phát biểu.

Nhiều chuyên gia cho rằng phong trào di cư ra thành phố để tìm việc của nông dân cũng là nguyên nhân khiến lợn rừng sinh sôi nhanh chóng.

"Chẳng hạn, hơn 100.000 người dân tại huyện Thuần An, thành phố Hàng Châu rời quê để làm việc tại những nơi khác. Do số lượng người làm việc trên đồng ruộng và nương rẫy ngày càng giảm, phạm vi hoạt động của lợn rừng ngày càng tăng. Vì thế mà chúng cũng sinh sôi nhanh hơn", Song Zhiqiang, giám đốc Phòng Lâm nghiệp của huyện Thuần An, giải thích.

Một số nông dân đang sử dụng bẫy và giăng dây điện xung quanh ruộng để ngăn chặn lợn. Súng là công cụ diệt lợn hiệu quả nhất, nhưng chính quyền tỉnh Chiết Giang cấm sử dụng súng trong thời gian tổ chức Hội chợ World Expo 2010 tại thành phố Thượng Hải gần đó. Hội chợ này kết thúc vào cuối tháng 10.

"Các thợ săn được phép bắn lợn rừng trong 8 tháng mỗi năm, nhưng do Hội chợ World Expo 2010 đang diễn ra tại Thượng Hải nên họ không được bắn", ông Song nói.

Theo Minh Long (VNE)