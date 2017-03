NSA nghe lén 35 nhà lãnh đạo trên thế giới

Ngày 24-10, trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo 28 nước EU đã dành thời gian thảo luận về vấn đề cơ quan tình báo Mỹ theo dõi ở châu Âu.

Báo Le Monde (Pháp) cho biết trước hội nghị, Tổng thống Pháp François Hollande đã gặp riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel trong 15 phút (ảnh). Hai bên bày tỏ thái độ không chấp nhận tình trạng do thám bạn bè của Mỹ và nhất trí sẽ phối hợp với nhau thường xuyên về vấn đề này. Tại hội nghị, Pháp và Đức đã đưa ra sáng kiến chung được các nước EU ủng hộ. Đó là từ nay đến cuối năm, đồng minh Mỹ phải làm rõ vấn đề nghe lén của Mỹ ở châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy thông báo ý tưởng thành lập một nhóm công tác của EU để xác lập các nguyên tắc chung về tình báo với Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso nhấn mạnh đến quyền cơ bản về tôn trọng đời tư. Thủ tướng Ý Enrico Letta đề nghị Mỹ công bố toàn bộ sự thật về mạng lưới nghe lén của Mỹ. Đây là lần đầu tiên châu Âu thể hiện thái độ đoàn kết đối với vấn đề cơ quan tình báo Mỹ nghe lén.

Trong khi đó, báo The Guardian (Anh) ngày 24-10 công bố một tài liệu nội bộ tối mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) do cựu nhân viên NSA Edward Snowden cung cấp. Tài liệu cho thấy không riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Tổng thống Brazil Dilma Roussef, NSA còn nghe lén 35 nhà lãnh đạo trên thế giới.

Tài liệu đề ngày 27-10-2006 ghi nhận một nhân vật trong chính quyền Mỹ đã chuyển số điện thoại của 200 nhân vật cho NSA, trong đó có 35 nhân vật kể trên. Báo The Guardian không cung cấp danh sách các nhân vật bị nghe lén. Theo Reuters, đó có thể là các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ.

Reuters ghi nhận hiện thời bảo vệ đời tư thuộc thẩm quyền của luật pháp các nước EU chứ EU chưa có luật. Cách đây vài tháng, Ủy ban châu Âu đã trình dự luật của EU về bảo vệ đời tư nhưng các nước vẫn còn bất đồng nên dự kiến đến năm 2015 mới được thông qua.

D.THẢO